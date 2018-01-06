Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fakıbaba, doğal riskler karşısında oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) 2006 yılından beri çiftçilere hizmet verdiğini söyledi. Geçen yıl 1,6 milyon tarım sigortası poliçesi düzenlendiğini dile getiren Fakıbaba, şu bilgileri verdi: 23 milyon dekar alan, 1,8 milyon arılı kovan sigortalandı. Üreticilerden 739 milyon liralık prim toplanırken bunun karşılığında üreticilere 850 milyon lira hasar ödemesi yaptık.

Çay alanları 40 bin dönüme çıkarılıyor

Çeşitli programları dolayısıyla Rize’de bulunan Fakıbaba, bölgede organik tarım alanlarının bu sene 32 bin dönümden 40 bin dönüme çıkarılacağını belirtti. Fakıbaba “Çay sadece Rize için değil, Türkiye için çok önemli bir ürün” dedi.