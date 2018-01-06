Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banka, 12 farklı kuruluşun toplam 494,5 milyon avroluk desteğine 100 milyon avro ile katılarak bu alandaki en büyük desteği vermiş oldu. Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, konuya ilgili yaptığı açıklamada “Tıbbi Araştırma Merkezi, yüksek teknoloji ürünü biyolojik laboratuvarlara yatırım yaparak ülkemizdeki ve çevre ülkelerdeki araştırma faaliyetlerine ciddi katkılar sağlayacak” ifadelerini kullandı.