Banka, 12 farklı kuruluşun toplam 494,5 milyon avroluk desteğine 100 milyon avro ile katılarak bu alandaki en büyük desteği vermiş oldu. Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, konuya ilgili yaptığı açıklamada “Tıbbi Araştırma Merkezi, yüksek teknoloji ürünü biyolojik laboratuvarlara yatırım yaparak ülkemizdeki ve çevre ülkelerdeki araştırma faaliyetlerine ciddi katkılar sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Tıp sektörü için 100 milyon avro kaynak
06.01.2018 - 03:52 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuveyt Türk, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Araştırma Merkezi için 100 milyon avro finansman desteği sağladı.
Etiketler : kuveyt türk,
533890 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/533890.aspx
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