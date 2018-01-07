Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk hafta 3 bin 72 başvuru yapıldı. Müracaatların incelenmesinin ardından görevlendirilen ara bulucular, tarafları görüşmelere çağırdı. 89 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüldü. İşçi ve işverenler tarafından ara bulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla üç günde anlaştı. Bazı işçi ve işverenler, ilk üç saatte yapılan görüşmelerin ardından uzlaştı. Diğer başvurularla ilgili görüşmeler devam ediyor.