İlk hafta 3 bin 72 başvuru yapıldı. Müracaatların incelenmesinin ardından görevlendirilen ara bulucular, tarafları görüşmelere çağırdı. 89 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüldü. İşçi ve işverenler tarafından ara bulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla üç günde anlaştı. Bazı işçi ve işverenler, ilk üç saatte yapılan görüşmelerin ardından uzlaştı. Diğer başvurularla ilgili görüşmeler devam ediyor.
Ara bulucudan 89 uzlaşma
07.01.2018 - 03:11 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında bu yıl zorunlu hâle getirilen ara buluculuk uygulaması meyve veriyor.
Etiketler : arabulucu,
534096 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/534096.aspx
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