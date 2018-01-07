Palandöken “2017 yılında, 2016’ya göre esnaf ve sanatkâr sayısında bin 165, iş yeri sayısında 882 azalma kaydedildi. En fazla tercih edilen ilk beş meslek koluna bakıldığında, ilk sırayı 22 bin 602 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği aldı. Onu lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, servis aracı işletmeciliği ve şehirler arası yük taşımacılığı izledi” dedi.
Esnaf sayısı azaldı
07.01.2018 - 03:14 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yıl aralık sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 673 bin 225 olduğunu kaydetti.
Etiketler : esnaf,
534098 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/534098.aspx
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