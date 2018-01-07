Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken “2017 yılında, 2016’ya göre esnaf ve sanatkâr sayısında bin 165, iş yeri sayısında 882 azalma kaydedildi. En fazla tercih edilen ilk beş meslek koluna bakıldığında, ilk sırayı 22 bin 602 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği aldı. Onu lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, servis aracı işletmeciliği ve şehirler arası yük taşımacılığı izledi” dedi.