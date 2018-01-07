Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Türkiye’nin potansiyeli yüksek, biz performansını yükselttik. Ülkenin var olan imkânlarını harekete geçirdik. Bunu devam ettirmemiz, bölgemizin ve dünyanın lehinedir. Çünkü biz dünyada barış istiyoruz. O yüzden Türkiye, dünyada yapıcı bir aktördür” dedi. AK Parti Şahinbey İlçe Kongresinde konuşan Şimşek “Eskiden de bu ülkede kaynak vardı. Biz petrol bulmadık, yer altı kaynaklarımız değişmedi. Ne oldu da bu kadar hizmet gelişti? Biz, milletin kaynağını, millet için harcıyoruz” ifadelerini kullandı