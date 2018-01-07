Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok girişimci tarafından şikayet konusu hâline gelen iş yeri açma izni ve ruhsat sürecini tek elden yürütme kararı aldıklarını açıklayan Bakan Elvan “İş yeri açmak isteyenlerin yerine, Yatırım Destek Ofisleri tüm süreci tek elden yürütecek. Çalışmayla ilgili bu yıl İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesinde pilot bir uygulama yaptık. 2018 içinde de 3-4 ilimizde bu uygulama başlayacak” dedi. ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur da, “Katma değer üreten sektörlere yönelik yatırımların desteklenmesi, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisi ile Türkiye sağlıklı büyümeye devam edecek” diye konuştu.