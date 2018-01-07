Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mental İK, millî projelere alanında uzman ve gelişime açık insan kaynağının tespit edilmesi konusunda insan kaynağı desteği sağlayacağını açıkladı. ​Mental, başlattığı “Millî Proje Millî İstihdam” programıyla, ülkemizde; savunma sanayi, yerli otomobil, nükleer enerji, gen teknolojisi, siber güvenlik ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda yürütülen çalışmalara katkıda bulunacak. İstihdam seferberliğine de katkı sunmayı amaçlayan programda 2018 yılı için 5 bin kişinin millî projelerde çalışması hedefleniyor.

Mental İK Kurucusu Abdulkadir Karagöz, Türkiye’de millî teknoloji alanında atılan adımlarda itici güç rolünü üstlenecek yetişmiş insan kaynağının olduğunu, bu tür projeleri yürüten kurumların ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşabilecekleri altyapıyı hazırlamayı amaçladıklarını belirtti. Bunu millî bir ödev olarak gördüklerini ifade eden Karagöz “Bu görev için üzerimize düşen alanında uzman ve kendisini yetiştirmek isteyen insan kaynağının fotoğrafını çekmektir. Biz de projelere desteğimizi bu şekilde sunacağız” diye konuştu.