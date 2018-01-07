Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde gündemde olan Yıldız Holding iştiraki Pladis’e yapılan hisse satışı hakkında konuşan Ülker “Aslında dışarıya giden bir şey yok. Aksine biz bir Türk şirketi olarak, dışarıdaki birçok işletmeyi devraldık” dedi. Pladis’in İngiltere’de kurulu bir şirket olduğunu ama ana merkezinin Türkiye’de Yıldız Holding olduğuna dikkat çeken Ülker, şöyle devam etti: Orta Doğu’yu Ülker’de topladık, Yıldız’daki Ülker hisseleri Pladis’e kaydırarak Ülker’i Pladis’in altına koyduk. Yapılan iş bu. Yıldız Holding’in sahibi kim? Kökler ve Üs Holding. Ahsen Özokur ve Murat Ülker. Sağ cepten sol cebe aldık. Yabancıya satış yok.