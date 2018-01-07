Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörü özelinde 2018’de geçen yıla göre yüzde 11 büyüme hedefiyle çalıştıklarını belirterek “Bu yıl için ihracat hedefimiz 3 milyar dolar” dedi. Mobilya sektörünün ithalatının çok az olduğunu ve gittikçe düştüğünü dile getiren Güleç “2000’li yılların başında 180 milyon dolar ihracat, 200 milyon dolar ithalat yapıyorduk. Bugün ithalatımız 800 milyon dolar civarında. 2,7 milyar dolar ihracatımızı düşünürseniz neredeyse 3,5 katı ihracat yapıyoruz” diye konuştu.



