Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanvekili Hüseyin Çetin, geçen yılın ocak-kasım döneminde Türkiye’nin ayakkabı ihracatının 709 milyon dolar, ithalatının 615 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini, sektörde ilk kez ihracatın ithalatı geçtiğini söyledi. 2017 sonu itibarıyla dış ticaret fazlasının 100 milyon dolar civarında olacağını vurgulayan Çetin, bu yıl da özellikle Rusya pazarında çok ciddi bir canlanma beklediklerini bildirdi. Çetin “Bu gelişmelerin de etkisiyle 2018’de 1 milyar dolar ihracat barajını aşarak sektörde tarihi rekor kıracağız” ifadelerini kullandı.