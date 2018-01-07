Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

enault Grubu (Renault ve Dacia), 2017 yılında toplam pazarda 178 bin 646 satış adedi gerçekleştirerek, binek ve hafif ticari araç pazarından yüzde 18,7 pay aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; bu rakamlar, Renault Grubu’nun Türkiye’de bugüne kadar elde ettiği rekor satış adedini ifade ediyor. Renault, 2017 yılında 18. kez binek otomobil pazarı liderliğini ve toplam pazar liderliğini elde etti. Marka, binek ve hafif ticari araç pazarından 130 bin 276 adet satış rakamı ile yüzde 13,6 pay aldı. Renault, binek otomobil pazarında ise 113 bin 454 adet satış adedi ve yüzde 15,7 pazar payına ulaşarak yine binek otomobil pazar lideri oldu.



YERLİLİK ORANI %67,4 OLDU

Türkiye’nin en çok satılan modelleri sıralamasında, ikinci ve üçüncü sırada Oyak Renault’da üretilen Renault modelleri yer alıyor. Megane Sedan 39 bin 272 adet ile 2. sıraya yerleşirken, Clio HB 31 bin 265 adet ile 3. sırada bulunuyor. Renault Megane Sedan, OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından 2017’de “Türkiye’de Yılın Otomobili“ seçilmişti. Renault’nun bu satış performansı ile binek otomobilde yerlilik oranı yüzde 67,4 olarak gerçekleşti. Renault’nun toplam pazar liderliğine binek modellerin yanı sıra hafif ticari modeli Kangoo Ailesi’nin de önemli katkısı oldu.



Tercihler Duster'dan yana

Türkiye, 2017 yılında Renault Grubu’nun 5. büyük pazarı konumunda yer alıyor. Gerçekleştirdiği bu performans ile Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ardından gelen Türkiye, Avrupa dışındaki pazarlar arasında en güçlü ve önemli ülke konumunda yer alıyor. Dacia ise 48 bin 370 satış adedi ve yüzde 5,1 pazar payı ile rekor sonuçlar elde etti. 2017 yılını, toplam pazarda markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek 6. sırada tamamladı. Dacia, 2017 yılında, Duster modeli ile Türkiye’nin en çok tercih edilen 4x4 markası oldu.

‘Güçlü konumumuzu sürdüreceğiz’

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2017 yılında Renault Grubu olarak rekor bir satış adedine imza atmanın ve Renault markası ile 18. kez binek otomobil liderliği unvanının yanı sıra toplam pazar liderliği yeniden elde etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Renault Grubu olarak, hedefleri doğrultusunda markaların pazar paylarını arttırmayı sürdürdüklerini belirten Çağdaş “Renault, 2017 yılında gerçekleştirdiği 130 bin 276 satış adedi ile daralan pazarda geçen yıla göre yüzde 1,3 artış sağladı ve yüzde 13,6 pazar payı elde ederek binek ve hafif ticari araç pazarının lideri konumuna yükseldi. Markamız yüzde 1,6 artış ile 15,7 pay aldığı binek otomobil pazarında da tartışmasız liderliğini sürdürüyor” dedi. Çağdaş, 2018 yılında da pazardaki pay artışını ve güçlü konumu sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.