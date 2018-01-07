Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, yıllardır Türkiye’den yumurta almak istemeyen Avrupa ülkelerine son 2 aydır ihracat yapar hâle gelindiğini söyledi. Girit, kuş gribi nedeniyle büyük miktarda hayvanı itlaf etmek durumunda kalan İran’a da yumurta ihracatına başladıklarını belirterek, bu ülkeyle 50 bin tonluk yumurta anlaşması yapıldığını, 6 aylık dönemde kademeli olarak bu malın gönderileceğini aktardı.