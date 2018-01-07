Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, yıllardır Türkiye’den yumurta almak istemeyen Avrupa ülkelerine son 2 aydır ihracat yapar hâle gelindiğini söyledi. Girit, kuş gribi nedeniyle büyük miktarda hayvanı itlaf etmek durumunda kalan İran’a da yumurta ihracatına başladıklarını belirterek, bu ülkeyle 50 bin tonluk yumurta anlaşması yapıldığını, 6 aylık dönemde kademeli olarak bu malın gönderileceğini aktardı.
Avrupa yumurta alımına başladı
07.01.2018 - 04:43 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 04:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, böcek ilaçlı yumurta kriziyle arz talep dengeleri bozulan Avrupa ülkelerine 2012 yılından sonra ilk kez yumurta ihracatına başladı.
Etiketler : yumurta,
534110 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/534110.aspx
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