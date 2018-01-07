Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 emekli ve memur maaşı zam oranı ne kadar, SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak, evli bekar maaş oranları ne kadar, memura enflasyon farkı 2018 yılında ne kadar olacak, en düşük memur maaşı ile ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz. Emekli ve memurların 2018'de ne kadar zam alacakları belli oldu. En düşük memur maaşı zam sonrasında 2 bin 875 liraya yükseldi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.69 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zam oranı yüzde 1.69'luk enflasyon farkıyla büyüdü. Enflasyon aylık yüzde 0,69, yıllık ise yüzde 11,92 artış gösterdi. İşte haberimiz...

2018 MEMUR MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 15 milyon emekli ve memurun 2108 Ocak-Temmuz 6 aylık maaşları da belli oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5,69 zam alırken, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 1,69 enflasyon farkı ve bunun üzerine de eklenen yüzde 4'lük toplu sözleşme zamlarını alacak.

VERGİ İADESİ EKLENİYOR

Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 5.69'luk zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla birlikte ek ödemelerde de artış meydana geldi. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlarda yeniden artmış olacak. Örneğin aralık itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 2.080 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 5,69 zamla birlikte 2.113 lira 80 kuruş olacak. Yüzde 4 ek ödemesi ise 84 lira 55 kuruşa çıkacak. Böylece bankaya yatacak para 2.080 liradan 2.203,35 liraya çıkacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.

NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı TÜFE'deki 6 aylık değişim kadar oluyor. Yılın ilk yarısındaki ile aralık endeksi arasındaki değişim yüzde 5,69. Bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklilerine zam olarak verilecek. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam alacak. 6 aylık enflasyon Temmuz 2017'de aldıkları zamdan yüksek çıktığı için aradaki fark da ödenecek. Maaşlarına önce yüzde 1,69'luk artış yapılıyor. Çıkan rakama yüzde 4 zam ekleniyor.

VEFAT EDEN EMEKLİNİN EŞİ VE ÇOCUKLARI İÇİN DURUM NE?

Vefat eden memur emeklisinin eşi memur veya memur emeklisi ise emekli aylığının yüzde 50’sini alıyor. Hak sahibi sadece eş varsa ve memur veya Emekli Sandığı emeklisi de değilse, sigortalı çalışsa, sigortalı emeklisi de olsa emekli aylığının yüzde 75’ini alıyor. Bir eş ve bir çocuk varsa; eş memur veya Emekli Sandığı emeklisi değilse emekli maaşının yüzde 60’ını çocuk ise yüzde 30’unu alıyor. Vefat eden memur emeklisinin eşi ve 2 çocuğu varsa; eş emekli aylığının yüzde 50’sini alıyor, kalan aylık çocuklara yüzde 25’er oranında eşit olarak dağıtılıyor.

EŞ YOK TEK ÇOCUK VARSA

Vefat eden memur emeklisinin eşi ve 3 çocuğu varsa; eş emekli aylığının yüzde 40’ını alıyor, aylığın kalan kısmı çocuklara yüzde 20’şer oranında eşit olarak dağıtılıyor. Vefat eden memurun veya memur emeklisinin hak sahibi eşi yoksa bu durumda tek çocuk varsa çocuk, emekli aylığının yüzde 50’si alıyor, iki çocuk varsa her çocuk emekli aylığının yüzde 40’ını alıyor.

ÜÇ ÇOCUK VARSA

Üç çocuk varsa emekli aylığı eşit olarak üçe bölünüyor. Dul ve yetimler tablolardan aylık aldıkları kişinin emekli aylığını bulup, durumuna göre belirttiğimiz oran ile çarparak, Ocak 2018’den itibaren alacağı aylık tutarını hesaplayabilir.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?

En düşük SSK emekli aylığı bin 485 TL’den bin 570 TL’ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 TL’den bin 405 TL’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.69 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 11.92 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonu ise Aralık ayında yüzde 1.37, yıllık bazda yüzde 15.47 oldu.

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,47 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 artış gösterdi.

İŞTE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI



En düşük memur maaşı zam sonrasında 2 bin 875 liraya yükselecek.

En düşük memur emekli aylığı 1977 lira olacak.

En düşük SSK emekli aylığı 1569 liraya çıkacak.

En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da 1405 lira olacak.

Memur (Üniversite 9/1) 3118 lira

Öğretmen (1/4) 3909 lira

Polis memuru (8/1) 5043 lira

Uzman doktor (1/4) 5923 lira

Hemşire (Üniversite mezunu 5/1) 3796 lira

Kaymakam (1/4) 8884 lira

Mühendis (1/4) 5187 lira

(Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.)

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Maliye Bakanlığı kamu çalışanları ve emekli maaşlarına getirilecek zam oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasına göre, 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5,69 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL’den 2 bin 893 TL’ye yükseldi.

2018 yılı Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 oranında artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı bin 871 TL’den bin 978 TL’ye yükseldi.

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,69 oranında artış sağlandı. Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 TL’den bin 570 TL’ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 TL’den bin 405 TL’ye yükseldi.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE ARTIŞ

Asgari ücretteki artış evlilik durumu ve çocuk sayısına göre verilen Asgari Geçim İndirimi'ni (AGİ) yükseltecek. Asgari ücretteki artışla birlikte bekar bir işçinin AGİ'si 150 liraya yaklaşacak.

İŞSİZLİK MAAŞI YÜKSELİYOR

İşsizlerin aldığı maaşlar da değişecek. İşsizlik maaşı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok da bin 411 lira 20 kuruş ödeniyor. Asgari ücretteki artışla bu tutarlar yükselecek. İşsizlik maaşının 1.500 lirayı geçmesi bekleniyor.

AİLE YARDIMI ARTIYOR

Halen 219,17 lira olan eş yardımı, 227,94 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51,35 liradan 53,40 liraya, 6 yaş üstü için 25,68 liradan 26,70 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura ödenen aylık aile yardımı 321,71 liradan 334,74 liraya ulaşacak.



YAŞLILIK AYLIĞI 784,64 LİRAYA ÇIKIYOR

65 yaş üstündekilere 3 ayda bir yapılan ödeme 784,64 liraya yükselecek.

BAKIM MAAŞINA ZAM VAR

Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bin 27 lira ödeniyor. Bu destek, memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Evde bakım parası bin 68 liraya çıkacak.

2017 YILININ ENFLASYONU BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisini açıkladı. Buna göre,TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,69 ile ulaştırma grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,52 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,59 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,79 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 242 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 124 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi ÜFE arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,47 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,34, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,67 ve su sektöründe yüzde 0,27 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğalgaz ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15,32 ile ham petrol ve doğalgaz ürünleri, yüzde 3,29 ile ana metaller, yüzde 2,72 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork) gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 1,58, giyim eşyası yüzde 0,33 ve kömür ve linyit yüzde 0,07 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Aralık ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2017'de yüzde 0,69 artarken, yıllık bazda yüzde 11,92 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.