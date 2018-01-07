Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Seyit Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinden Mudurnu istikametine seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki 14 EE 996 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü yaralanırken, kamyonette bulunan 60 yaşındaki Tuncay Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Yavuz, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren 60 yaşındaki Tuncay Öztürk’ün cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.