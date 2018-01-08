Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de Ekim 2003’te başlayan, bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve yurt içinde uzun vadeli tasarruf oranının yükselmesini amaçlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) emin adımlarla büyüyor. 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 922 bin 615 oldu. Fon tutarı 67 milyar 681 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı da 10 milyar 141 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece toplam fon büyüklüğü, 77 milyar 822 milyon lirayı aştı. Söz konusu tarih itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 63 bin 877’yi buldu. Bu arada BES’e 2017 başından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 3 milyon 417 bin olarak kayıtlara geçti. Toplam fon büyüklüğünde geçen yıl 16 milyar 975 milyon liralık yükseliş görüldü.

Kademeli geçişte mahallî

idareler ve KİT’ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör, 1 Ocak 2018’de sisteme giriş yaptı. Bu grupla birlikte otomatik BES’e yaklaşık 1,3 milyon çalışanın daha dâhil olması bekleniyor. Ayrıca, 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018’den, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES’li olacak. Hazine’nin otomatik BES’e daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için çalışmaları devam ediyor.