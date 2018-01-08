Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ultra lüks (F segmenti) araç pazarı, döviz kurlarındaki yükseliş ve ÖTV düzenlemesinin de etkisiyle daralmaya devam etti. Geçen yıl F segmentindeki araç satışı, 2016’ya göre yüzde 15,3 azalarak 4 bin 270’e geriledi. Lüks araç segmentinde 2017 yılında en fazla satılan model, 7 bin 964 ile BMW’nin 5 serisi oldu. Bu modeli, 6 bin 39 ile Mercedes-Benz E serisi ve 2 bin 674 ile Audi A6 takip etti. Uultra lüks segmentinde ise BMW X5 modeli 767 satışla lider olurken, onu 606 araçla Volvo’nun XC 90 modeli, 550 araçla Land Rover’ın Range Rover Sport modeli takip etti.