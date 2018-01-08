Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sorumlu kuruluş Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak belirlenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da ilgili kuruluşlar arasında yer aldı. Plana göre, 2018’de destek mekanizmaları ve etki analizi çalışmaları yapılacak, 2019 ve 2020 yıllarında tüm çalışmalar tamamlanarak destek uygulamasına geçilecek. Türkiye’de son kayıtlara göre 16 bin 247 biçerdöver kullanılıyor. Bunların 3 bin 813’ü 11-20 yaş, 4 bin 659’u 20 ve üzeri yaş biçerdöverlerden oluşuyor. Böylece biçerdöverlerin yarısından fazlası eylem planı kapsamına giriyor.