Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albaraka Türk’ün 2017 gerçekleşmeleri ve bu yıla ilişkin öngörülerini paylaşan Utku, 30 yılı aşkın süredir hizmet veren bankanın, her geçen yıl büyümeye ve daha iyi hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.



KREDİLERİN %45’İ KOBİ’LERE

Banka açısından 2017’de ciddi atılımlar yaptıklarına dikkat çeken Utku, topladıkları fonlarda yüzde 20 civarında artış yaşandığını anlattı. Utku, toplam kredilerinin yüzde 45’inin KOBİ’lere olduğu bilgisini verdi. Melikşah Utku, geçen yıl bilançonun en durağan aktif kalemi olan gayrimenkulü likit hale getirerek büyük projelere finansman oluşturduklarını aktardı. 2018 ve sonrasında hedeflerinin sürdürülebilir büyüme olduğunun altını çizen Utku, özellikle dijitalin en öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu ifade etti. Utku “Küresel iş birlikleriyle oluşturacağımız platformlar ve yurt dışında dijital İslami banka olma gibi konularda yapacağımız ciddi atılımlarla Türkiye’de ses getireceğimize inanıyorum” diye konuştu.