Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, müşteri deneyimi odaklı yeni nesil mağaza dönüşümünü, Akmerkez’de 25 yıl önce faaliyete geçen ilk AVM mağazasıyla sürdürdü. Yeni konsept mağaza, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile çok sayıda davetlinin katıldığı özel bir törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan CEO Bulgurlu, dijital dönüşümün perakende sektörünü de değiştirdiğini belirterek “Teknolojiyi deneyim alanlarıyla birleştiren yeni konsept mağazalarımızı ihtiyaç ve lokasyona göre farklı büyüklüklerde müşterilerimizle buluşturuyoruz” dedi. 63 yıllık geçmişe sahip Arçelik’in köklü bayi ağına dikkati çeken Bulgurlu “Türkiye’de 10’uncu kez üst üste Lovemark seçilen tek marka olmak büyük bir sorumluluk. Müşteri deneyimi odaklı yeni konseptimizi hem bayilerimiz hem de yeni mağazalarımız aracılığıyla yaymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.