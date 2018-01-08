Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, kolonya dışında kişisel bakım ürünleri ürettikçe ihracat pazarlarının genişlediğini belirterek “ABD’nin en büyük mağaza zincirlerinden birinde kişisel bakım ürünlerimiz satılacak. ABD pazarıyla ilgili beklentimiz yüksek” dedi. Tuncer, AB pazarı yanında Tayland, Irak, Dubai, Suudi Arabistan, Güney Kore ve ABD’ye de ürün sattıklarına işaret etti.