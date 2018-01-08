Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, kolonya dışında kişisel bakım ürünleri ürettikçe ihracat pazarlarının genişlediğini belirterek “ABD’nin en büyük mağaza zincirlerinden birinde kişisel bakım ürünlerimiz satılacak. ABD pazarıyla ilgili beklentimiz yüksek” dedi. Tuncer, AB pazarı yanında Tayland, Irak, Dubai, Suudi Arabistan, Güney Kore ve ABD’ye de ürün sattıklarına işaret etti.
Eyüp Sabri Tuncer, ABD’yi fethedecek
08.01.2018 - 05:33 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 05:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk kolonyası dendiğinde akla gelen ilk marka olan Eyüp Sabri Tuncer, artık ürettiği kişisel temizlik ve kozmetik ürünleriyle de dünya pazarlarına açılmaya başladı.
Etiketler : eyüp sabri tuncer,kolonya,
534385 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/534385.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER