Balların üzerine insan sağlığı açısından faydaları yazılacak. Bununla ilgili 38 kişilik bilimsel bir ekibin çalışma yürütttüğünü belirten Birlik Başkanı Ziya Şahin “Çalışma tamamlandığında bu ballar coğrafi işaretli olarak artık ihracatta yerini alacak” dedi.
Balda coğrafi işaretle ihracat artacak
08.01.2018 - 05:36 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 05:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nce yapılan çalışmayla ülkemizin farklı bölgelerinde üretilen balların coğrafi işaretleri alınacak.
Etiketler : bal,
534386 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/534386.aspx
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