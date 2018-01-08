Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balların üzerine insan sağlığı açısından faydaları yazılacak. Bununla ilgili 38 kişilik bilimsel bir ekibin çalışma yürütttüğünü belirten Birlik Başkanı Ziya Şahin “Çalışma tamamlandığında bu ballar coğrafi işaretli olarak artık ihracatta yerini alacak” dedi.