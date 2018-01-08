Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı, 8 ocak dolar euro fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Yeni haftaya yatay başlayan dolar 3,7400 seviyesinde dengelendi. İşte 8 Ocak döviz fiyatları

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de tarım dışı istihdam verisi 148 bin artışla beklentilerin altında kalırken, dolar endeksi de yüzde 0,2 azalışla 91,86 seviyesinde geriledi. Doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel cuma günü 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,7313'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 3,7342'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından 3,7400 seviyesinde dengelendi.

Euro ise yüzde 0,04 artışla 4,4954'ten alıcı buluyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,70 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, bu seviyesini kırılması durumunda 3,65'in gündeme gelebileceğini, 3,80'in ise direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.

09:55 BIST 100 yükselişle açıldı

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,75 yükselişle 117 bin 514 puandan başladı.

09:15 Petrol hafif düşüşle başladı

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde 67,69 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 68,02 dolardan güne başlayan ve en yüksek 68,09 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,10'luk bir azalışla 67,69 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 61,55 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlara göre, Brent petrol ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD karasularının petrol sondajlarına açılmasını önermesi ile birlikte üretimin artacağı beklentisiyle hafif geriledi.

Baker Hughes'in son raporuna göre, ABD'deki aktif petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 5 adet azalarak 742'ye gerilerken, 182 olan gaz kuleleri sayısı değişmedi.

ABD'deki petrol kulelerinin toplam sayısı ise 5 Ocak itibarıyla geçen yıla göre 231 adet artış kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 68,66 ile 70,15 dolar aralığının direnç, 67,18 ile 65,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

07:40 Doların temposu düştü

Dolar, Fed'in bu yılki kaç defa faiz artıracağı beklentilerinde değişiklik oluşturmayan Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin ardından başlıca para birimleri karşısında üç buçuk ayın dip seviyesinin üzerinde tutundu.

Doların altı önemli para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bugün, 2 Ocak'ta gördüğü dip seviye olan 91.751'in hemen üzerinde 91.919'da bulunuyor.

Dolar/TL ise 3,74 etrafında seyrini sürdürüyor.

07:30 Asya piyasalarında iyimserlik

Asya borsaları, Wall Street'in 10 yıldan uzun bir süredir sergilediği en iyi ilk hafta performansını izleyerek tarihi zirvelere yaklaştı. Ekonomik büyümenin hızını koruyor oluşu ve güçsüz enflasyon piyasalardaki risk iştahını artırıyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi geçen hafta yüzde 3.1 yükselerek altı ayın en iyi performansını gösterdikten sonra bugün yüzde 0.3 artıda seyrederken, seviyesi 588.88 puan ile Kasım 2007'de gördüğü tarihi zirve olan 591.5'in hemen altında bulunuyor.