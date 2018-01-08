Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 159,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 159,50 liradan, bin 50 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 67 liradan, 145,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 149,30 liradan, bin 26 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 46 liradan, 513 liradan alınan Yarım Ziynet 523 liradan ve 257 liradan alınan Çeyrek Ziynet 262 liradan satıldı.