İstanbul Kapalıçarşı'da 159,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 159,50 liradan, bin 50 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 67 liradan, 145,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 149,30 liradan, bin 26 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 46 liradan, 513 liradan alınan Yarım Ziynet 523 liradan ve 257 liradan alınan Çeyrek Ziynet 262 liradan satıldı.
Çeyrek altın 262 lira oldu
08.01.2018 - 17:29 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 159,50 lira oldu.
Etiketler : Çeyrek altın fiyatları,
534584 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/534584.aspx
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