Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları 2017 yılını başarılı geçirdi. Havayolu şirketi, 2017 yılı yolcu sayısında bir önceki yıla göre yüzde 9,3 oranında bir artış yakalayarak 68 milyon 616 bin yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranı ise bir önceki yıla göre 4,7 puan artarak yüzde 79.1 olarak gerçekleşti. Bayrak taşıyıcı 2017 yılının son ayında ise yüzde 79,5 ile tarihinin en yüksek Aralık ayı doluluk oranına ulaştı.

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre; kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 8,9 arttığı Aralık ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan artışla yüzde 79,7, dış hat doluluk ise 5 puanlık artışla yüzde 79,2 olarak gerçekleşti. İç Hat ve Dış Hat uçuşlarında Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek doluluk oranlarına ulaşıldı.

Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 16,3 artış ile Aralık ayında da devam etti. Aralık 2016’ya göre, taşınan yolcu sayısı yüzde 21,4 artarak 5,5 milyon yolcuya ulaştı. 2015 Aralık ayı ile karşılaştırıldığında da yolcu sayısı ve talep yüzde 17 arttı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 39’luk artış yaşanırken bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 arttı. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler yüzde 28,7 artış ile Orta Doğu ve yüzde 24’lük artış ile Avrupa oldu.

Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Orta Doğu 7,1 puan, K.Amerika 6,8 puan, Afrika 5,6 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler oldu.

THY’nin Ocak-Aralık 2017 trafik sonuçları değerlendirmesine göre; Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 7,9’luk artış sağlanmış, yolcu sayısı da yüzde 9,3 artarak 68,6 milyona ulaşıldı.

Toplam Yolcu doluluk oranı Ocak-Aralık döneminde 4,7 puanlık artış ile yüzde 79,1 olurken, yurtdışı yolcu doluluğumuz 5 puan artarak yüzde 78,4’e ulaştı. Aralık ayındaki Kargo ve Posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte Ocak-Aralık dönemindeki toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre yüzde 25,5 artarak 1,1 milyon tona yükseldi.