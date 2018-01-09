Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Arslan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Arslan, karayollarının bitümlü sıcak karışım (BSK) ile kaplandığını belirterek, "2017 yılında 2 bin 318 kilometre BSK yapılarak toplam BSK uzunluğu 23 bin 422 kilometreye çıkarılmıştır. Üst yapı yenileme çalışmaları bölünmüş yollar açıldıktan sonra yapılan tamir ve tadilat çalışması değildir. Yıllık ortalama olarak bin 542 kilometre bitümlü sıcak karışım yapımı gerçekleştirilmektedir. Sathi kaplamalı yollarda da yıllık ortalama 15 bin 544 kilometre yapım ve oranım yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gelirlerinin yatırım tutarını karşılayıp karşılamadıklarına ilişkin soruya Bakan Arslan, "Gelirler yatırım tutarını karşılamaktadır, ayrıca HGS gelirleriyle sadece HGS proje bedeli değil, HGS sistemlerinin işletilmesi, bakımı, onarımı ve geliştirilmesi masrafları da karşılanmaktadır. Diğer taraftan, 2015 yılında HGS'den etiketsiz geçen araç sayısı 2 milyon 728 bin 912 adet olup, bu geçişlere ilişkin idari para cezası tebligatları 2016 yılında araç sahiplerine gönderilmiştir. Geçiş ücretleriyle ilgili olarak vatandaşlarca açılan dava sayısı ise 10 bin 255'tir" diye konuştu.

Yüksek hızlı tren hakkında sorulan soruya ise Bakan Arslan, "Yüksek hızlı ve hızlı tren hatları koridor yaklaşımıyla doğu-batı aksında ve kuzey-güney aksında yapılmak üzere belirlenmektedir. Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri güzergâhı Antalya'yı İç Anadolu'ya bağlayacaktır; Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-Adana-Mersin güzergâhı ise özellikle saydığım bölgelerin Mersin ve İskenderun limanlarına ulaştırılmasını sağlamış olacak, böylece önemli bir güzergâhı tamamlamış olacağız. Ankara-Mersin güzergâhı kapsamında Niğde il sınırları içerisinden geçen Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla demir yolu projemiz bulunmakta, Niğde ilimiz de Ulukışla-Niğde hattının modernizasyonuyla birlikte hızlı tren hattına bağlanmış olacaktır" dedi.

Bakan Arslan şöyle devam etti:

"BU SENE SONU HİZMETİ VERMİŞ OLACAĞIZ"

"Haydarpaşa-Pendik demir yolu hattının yapımıyla ilgili olarak veya bir başka ifadeyle Marmaray Projesi'nin Halkalı'ya ve Gebze'ye kadar uzatılmasıyla ilgili olarak çalışmalarımız devam etmekte, arkeolojik kazılar, sözleşmeye dâhil edilen ilave işler, güzergâh üzerindeki bazı mülk ve hak sahiplerinin hukuki talepleri nedeniyle işin ilerlemesinde öngörülmeyen bazı durumlar olmuş, buna bağlı olarak gecikmeler yaşanmıştır ancak son bir yıl içerisinde çok ciddi bir hızlanma söz konusudur. Ağustos ayı içerisinde altyapı inşaatını, eylül ayı içerisinde de inşallah sinyalizasyonu bitireceğiz. Ondan sonra, kalan sürede de testleri yaparak bu yıl sonu itibarıyla banliyö hatlarını Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla kesintisiz yolcu taşınabilir hale getireceğiz. Ayrıca, yüksek hızlı trenlerimiz de Ankara'dan kalkıp Haydarpaşa'ya kadar veya Halkalı'ya kadar gidebilecek hâle gelecektir. İnşallah bu sene sonu itibarıyla bu hizmeti vermiş olacağız."