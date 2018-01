Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları yurt dışı temsilciliklerini Beştepe’de ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya rekortmeni THY’nin bu yıl için de yeni rekorlar hedeflediğini söyledi. Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki 300 havalimanına sefer düzenleyen THY’nin dünyanın en çok noktaya uçan şirketi unvanına sahip olduğunu, 12 milyar dolar değerindeki uçakları bünyesinde bulundurduğunu söyleyen Erdoğan “Bu yıl 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu da dış hatlar olmak üzere 74 milyon yolcu ile 1,3 milyon kargo taşımayı, 11,8 milyar dolar gelir etmeyi hedefliyor. Aralık, özellikle THY tarihinde bir rekordur. Bu çok çok önemli. İnşallah önümüzdeki aylar bunun çok daha farklı olacağının müjdesini veriyor.” dedi.

Türkiye’nin gelişme ve büyüme tarihi ile THY tarihinin birbiriyle paralel olduğunu söyleyen Erdoğan “1933 yılında 5 uçakla hizmet vermeye başlayan THY, 1982’de 27 uçağa, 2002’de de 66 uçağa ve 103 uçuş noktasına ancak ulaşabildiği. THY en büyük atılımlarını son 15 yılda yaptı. Bugün 331 uçakla çok daha büyük hedeflere ulaşmak suretiyle dünyanın bu sektörde olanlarını kendine hayran bırakıyor” ifadesini kullandı. Fransa ziyaretini hatırlatan Erdoğan “Airbus firmasından geniş gövdeli 20+5 uçaklık bir siparişin ön anlaşmasının imzalanmasına Sayın Macron ile birlikte şahitlik ettik. Uçak filomuzu tek bir markaya bağlı kılmadan, dengeli olarak büyütmeyi sürdüreceğiz. Bu tabii bizim biraz da rekabet anlayışımızın nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önem arz ediyor.” dedi.

Uçak seyretmek için yere yatardık

Çocukluk anılarını paylaşan Cumhurbaşkanı “Eskiden otobüslerin, kamyonların, bıçkın şoförlerin kullandığı otomobillerin arkasına ‘rakibim Türk Hava Yolları’ yazardı. Bir de çocukluğumu şöyle hatırlıyorum, uçak sesi duyacağımız zaman mahallede sırt üstü yatar, uçağın geçişini izlerdik. Şimdi ise otobüsten ucuz fiyatla uçaklarımız yolcu taşıyor. Nereden nereye” dedi.

THY devleri devre dışı bıraktı

Türk Hava Yolları’nın artık dünyanın en büyük hava yolu şirketleriyle rekabet ettiğini, hatta bazılarının da rekabette geri kaldıkları için yarıştan çekildiklerine vurgu yapan Erdoğan, yeni havalimanı ile birlikte THY’nin dünyanın en uç noktasına uçuş yapan, dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi hâline gelmeyi hedeflediğini anlattı.

TÜM PERSONELİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 10-15 yılda dünya hava yolu taşımacılığında hizmet standardının yükselmesinde THY’nin büyük katkısı olduğunu ifade etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı terör saldırısı ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında saatler içinde faaliyetlerini yeniden yürütebilir hâle getiren şirketin her kademedeki personelini tebrik etti. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da günün anısına Cumhurbaşkanı’na ‘Elif’ harfinin bulunduğu tablo hediye etti.

Atlar ABD’den uçakla geldi

Türk Hava Yolları’nın alt markası Turkish Cargo, canlı hayvan taşımacılığı konusunda da rakiplerine fark atıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta 15 atı Chicago’dan İstanbul’a güvenli bir şekilde ulaştırdı. Atlar, Chicago’dan İstanbul’a özel olarak tasarlanmış, kaydırmaz zemine ve oval kenarlara sahip beş stallu (özel at ahırı) kullanılarak konforlu bir şekilde getirildi. Uluslararası kurallar gereği yalnız başına taşınmalarına izin verilmeyen atlara, uçuş süresince bakıcıları ve IATA Live Animals Regulation (LAR) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

Edinilen bilgiye göre at yetiştiricileri her yıl ekim-kasım ayları ABD’den ihale ile toplu at alımı yapıyor ve bu atlar yabancı hava kargo taşıma şirketleri ile Türkiye’ye getiriliyordu. Turkish Cargo, dünyanın 120 ülkesindeki müşterilerine canlı hayvan taşıma hizmeti veriyor. Turkish Cargo, son dönemde kargo gelirlerini yüzde 40 artırarak 343 milyon dolara çıkarmış, son olarak Asya’da ‘Yılın En İyi Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçilmişti.