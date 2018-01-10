Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Türkiye’nin petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 7’sini yerli üretimden karşılarken, yüzde 93’ünü ithal ettiğini hatırlatarak, ekonomiye katkı ve çevre korunması açısından akaryakıtı mümkün olduğu kadar verimli kullanmak gerektiğine vurgu yaptı. Okumuş’un tasarruf için tavsiyeleri ise şöyle:

Saatte 90 kilometre ideal hızdır. Sürücüler araçlarını sabit hızda kullanmalı.

Lastik basıncı doğru ölçüde olmalı.

‘Ucuz motorin’ tabelalı istasyonlardan yakıt alınmamasını tavsiye ediyoruz.

İlk 5 kilometrede araç yüksek hızda sürülmemeli. Ani kalkışlarda aracın iç sürtünmeleri artacağından yakıt yanma odasına gitmez ve tüketim artar.

Tüketimde optimum değer için saatte 90 kilometre ideal hızdır. Sürücüler araçlarını basit bir hızda kullanmalı.

Trafikte camlar kapalı olmalı, gereksiz klima kullanımından kaçınılmalı.

Yük, tüketimi artırır. Araçlara aşırı yük yüklenmemeli.