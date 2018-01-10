Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kimi zaman 45 güne kadar uzayabilen SRC belgesi alma işleminin 5 dakikada alınabileceğini belirterek, belge alma ücretinin de 40 liradan 20 liraya indirildiğini ifade etti. Bu hizmetle geçerli mesleki yeterlilik belgesi (ODY-ÜDY) olan yaklaşık 3 milyon kişinin, istediği zaman kartının doğrulanabilir belgesini oluşturabileceğine dikkati çeken Arslan, böylece yıllık 3 milyon liralık posta maliyeti, 1 milyon liralık kart basım maliyeti de dâhil, toplamda 4 milyon liralık tasarruf sağlanacağını bildirdi.