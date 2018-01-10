Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın el örgüsü balıkçı yaka kazaklar ise kendinden desenli chino pantolonlar ve 3D efektli deri ayakkabılar ile birlikte hafta sonları için giyilebilir ürünler arasında dikkat çekiyor. Sezonun trendi buklet ve multimelanj kumaşlar ile çeşitlenen takım elbise ve ceketler, kışın çetin soğuğuna dayanıklı yünlü paltolar ve ince kaz tüyü yelekler ise alıcısını bekliyor.