Kalın el örgüsü balıkçı yaka kazaklar ise kendinden desenli chino pantolonlar ve 3D efektli deri ayakkabılar ile birlikte hafta sonları için giyilebilir ürünler arasında dikkat çekiyor. Sezonun trendi buklet ve multimelanj kumaşlar ile çeşitlenen takım elbise ve ceketler, kışın çetin soğuğuna dayanıklı yünlü paltolar ve ince kaz tüyü yelekler ise alıcısını bekliyor.
D’S Damat’tan yüzde 18 yeni yıl indirimi
10.01.2018 - 04:00 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 04:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
D’S Damat’ta kış indirimi başladı. İki ve üzeri giyim alışverişlerinde seçili kış sezonu ürünlerindeki yüzde 50 indirme ek olarak yüzde 18 indirim de yapılıyor.
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534980 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/534980.aspx
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