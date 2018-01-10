Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türk iş dünyası, hem ülkeye katma değer sağlayacak hem de üretim, istihdam ve ihracatı artıracak dev adımlar atmaya devam ediyor. Büyümede tarih yazan Türkiye, 2018 yılında da yapılacak reel sektör yatırımlarıyla kalkınmasını sürdürecek. Borusan Mannesmann, 60’ıncı kuruluş yıl dönümünü önemli bir yatırımla taçlandırıyor. Şirket, Gemlik’te otomotiv sanayii için özel borular üretecek yeni bir fabrika kuruyor. 75 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek yatırımın bir bölümü bu yıl devreye alınacak, 2019 yılında ise tamamlanmış olacak. Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey’in verdiği bilgilere göre; yatırım sonucunda otomotiv boruları üretiminde yüzde 55 kapasite artışı gerçekleşecek, 250 kişilik yeni istihdam oluşacak. Yeni fabrika, otomotiv ana ve yan sanayi firmalarının talepleri doğrultusunda, hassas ölçü toleranslarına sahip özel borular üretecek. Borusan Mannesmann bu yatırımla birlikte Türkiye otomotiv segmentindeki gücünü pekiştirirken, ortağı Salzgitter Mannesmann’ın aynı iş kolunda faaliyet gösteren şirketi ile, eşgüdüm içinde Avrupa pazarında da büyüyecek. Şu anda Avrupa pazarında 5. büyük oyuncu olan şirket, bu yatırımla 3.lüğü hedefliyor.

Zafer Atabey “35 ülkeye satış yapıyoruz. 2017’de 770 milyon dolarlık ciroya ulaştık. Bu cironun yüzde 70’i, yurt dışı satışlardan geldi. Gemlik’teki fabrikamız tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde, yılda 130 milyon dolar gelir sağlayacak” dedi. Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur da, şunları söyledi: Yeni fabrikamız otomotiv sektörüne yönelik teknoloji yoğun ve katma değerli ürünler anlamında büyük fayda sağlayacak. Tabiat dostu, emisyon hacimleri düşük araç ihtiyacının artması, otonom sürüş ve elektrikli arabaların giderek önem kazanması gibi gelişmelerle birlikte otomotiv sektöründe AR-GE her zamankinden daha önemli hâle geldi. Otomobili oluşturan boruların daha hafif olması gerekiyor. Bu ihtiyaçlara uygun, yenilikçi ürünler geliştireceğiz.

Petrol dibe vurdu üretimi bitirmedik

Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur, kimsenin beklemediği bir büyümenin gerçekleştiğini, bunun da güveni artırdığını söyledi. Agâh Uğur “Kapasite fazlamız var. Bu sebeple rekabet avantajı kazandıracak alanlara odaklanmalıyız. Bu zamana kadar 5,4 milyar dolarlık ihracatımız mevcut. Bunun sürdürülebilir olması çon önemli. Bu sebeple biz oyunu dünyada oynuyoruz ve korumacı eğilimlere karşıyız. Otomotiv kadar enerji sektörü de bizim için çok önemli. Hem sondaj hem nakil boruları anlamında... 2015-2016 yıllarında petrol fiyatları dramatik düşünce, ABD’deki aktif kuyular da 1.900’den 400’e gerilemişti. Şu anda bile 900 civarında. Buna rağmen biz, ABD fabrikamızda daha verimli çalışarak süreci yönettik. Kesinlikle üretimi bitirmedik. Şu anda da ciromuzun yarısı oradan geliyor” dedi.