Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



2010 yılından bu yana 15 ülke hedef olarak belirleniyordu. 2018 ve 2019 yıllarında bu sayı 30’a çıktı. Söz konusu ülkeler ABD, Avustralya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çin, Endonezya, Filistin, Güney Afrika, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, İran, İspanya, Japonya, Kamerun, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Senegal, Sırbistan, Umman, Ürdün ve Venezuela olarak sıralandı. Desteğin üst limiti, yüzde 70’e kadar varacak. Geçen yılın 10 aylık döneminde 310 milyon TL’lik ödeme gerçekleştirildi. Bu arada Ekonomi Bakanlığı, ihracatçıyı ilgilendiren devlet yardımları ve teşviklerle ilgili 130 sayfalık rehber hazırladı. Rehberde pazara giriş belgeleri, yurt dışı pazar araştırması, e-ticaret sitelerine üyelik, yurt dışı şirket alımı, kredi, Türkiye Ticaret Merkezleri gibi birçok alandaki desteğin detayları yer alıyor.