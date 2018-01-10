Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurdaki hareketliliğe de bağlı olarak yabancı para krediler tarafında tek haneli büyümenin sürmesini beklediklerini ifade eden Erbil, sektörün ana fonlama kaynağı olarak yine mevduata odaklanacağını ve mevduat büyümesinin gelecek yıllarda kredi büyümesine daha fazla yaklaşarak kredi-mevduat makasını daraltacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

KGF kapsamında sağlanan millî gelirin yaklaşık yüzde 8’ine tekabül eden 250 milyar liralık paketin diğer alınan tedbirlerle birlikte düşünüldüğünde, firmaların nakit akışlarında iyileşme sağlayarak yatırım kararlarına olumlu yansıdığını dile getiren Erbil, sektörün, sağlanan KGF imkanının KOBİ’lere ulaştırılmasında çok istekli olduğunu söyledi. Erbil, Kasım 2017 itibarıyla sağlanan KGF teminatlı kredi miktarının, sektörün mevcut TL tüzel kredi bakiyesinin 5’te birine ulaştığını belirterek, “Ayrıca, KGF kredileri kapsamında yapılan düzenlemeler, sermaye yeterliliği ve aktif kalitesi gibi göstergeleri de yıl boyunca olumlu etkiledi. Bu kapsamda, KGF imkânının ülkemizde güçlü büyüme trendi yakalanmasının yanı sıra daha sağlıklı bir büyüme kompozisyonuna ulaşılmasında katkısı olduğunu ve bu doğrultuda amacına ulaştığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.