Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Zor geçmesi beklenen 2017 yılını yüzde 14 artışla tamamlayan ihracatçı cari açığa savaş açtı. Bu yıl ithalatı azaltıp ihracatı artırmak için bir dizi çalışma yapacaklarını belirten İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz katma değerli ürünlerle savunma sanayi ve yerli savaş uçağında da olmak istediklerini söyledi. Sektör olarak 7 milyar dolara karşılık 9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiklerini dile getiren Mertöz “Yeni stratejimizle yapılan ithalatları mercek altına alacağız. Gümrük İstatistik Pozisyonları numaralarına bakarak ithal edilen malzemeler neler, bunları ülkemizde üretebilir miyiz sorularının cevaplarını bulacağız. İhracatı artırırken, ithalatı azaltacağız. Çalışmalara başladık. İthalatın önüne geçebilmek için örneğin ülkemizde mobilya aksesuarı, kapı kolu kilit gibi ürünlerde, adı ve markası Alman olmasına rağmen Çin ürünleri ithal ediliyor. Bu ürünlerin kontrolü ve özellikle kamu kuramlarında da tercih edilen ürünlerin azaltılması ve alınmaması ile ilgili kamuya yönelik çalışmalarımız olacak” dedi. Mertöz, strateji kapsamında cari açığı 2018’de 150 milyon dolar, 2019 yılında ise 1 milyar dolar azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.



ALMANYA VE ABD’YE TTM

Bugüne kadar AR-GE’ye büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Mertöz şöyle devam etti: “Alüminyum kompozit ürünler özellikle uçaklarda ve uzay sanayinde kullanıyor. Bunların ekonomiye kazandırılma zamanı geldi. Yerli uçağı yabancıya bırakmak niyetinde değiliz. Savunma sanayinde de olmak istiyoruz. Aynı şekilde yerli otomobilin bakır telini de biz karşılamak istiyoruz.” Otomobil ve metal sanayine yakın olmak için 2018 yılı içerisinde ABD ve Almanya’da iki tane Türk Ticaret Merkezi açmayı planladıklarını dile getiren Mertöz “ABD’de Detroit ve Chicago’da yer bakıyoruz. Almanya’da ise Düsseldorf’ta TTM açacağız” ifadelerini kullandı.

İhracat hedefi 7,7 milyar dolar

Sektör olarak 200’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan İDDMİB Başkanı Mertöz “2017 yılı için 6 milyar 800 milyon dolarlık bir hedef belirlemiştik, 6 milyar 970 milyon dolarlık bir ihracat ile hedeflerimizi aştık. 2018’de de aynı oranlarla yolumuza devam edeceğimizi düşünüyoruz. 2017 yılında yüzde 10-11 oranında büyüme düşünürken, yüzde 14’lük bir büyüme gerçekleşti. 2018 hedefimiz ise 7,7 milyar dolar ihracat” dedi.

İDDMİB ismi METİB oluyor

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) isim ve logosunun değişmesiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirten Mertöz, “İsmin Türkçe telaffuzu kafa karıştırıyor, İngilizce telaffuzu daha da zor. İsmimizi Metal Ürünler İhracatçı Birliği (METİB) olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Yönetim kurulumuzdan geçti, TİM ve bakanlığın da onayından sonra ismi bu yıl içerisinde kullanmaya başlayacağız” diye konuştu.