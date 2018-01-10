Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’de gerçekleştirilen geleneksel Acenteler Buluşması’nda acentelerle bir araya gelen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran “2017’de seyahatseverler, klasik rotalarımız olan İtalya, İspanya, Orta Avrupa, Benelüks ve Balkan ülkelerine yoğun ilgi gösterdi. Yurt dışı turlarımızda kişi sayısında yüzde 12, ciro bazında yüzde 25 artış yakaladık. Yurt içinde ve Kıbrıs turlarında da büyüme sağladık. Cirosal anlamda; kültür turlarında yüzde 65, Kıbrıs’ta yüzde 45 ve yurt içinde yüzde 40 artış yakaladık. Yılın tamamında ise yüzde 22 büyüdük” dedi. Kısa süreli şehin kaçamaklarının 2017’de artış gösterdiğine dikkat çeken Onaran “Roma, Barcelona, Marsilya, Viyana, Milano, Atina, Malta gibi şehirlerin yer aldığı turlarımızda %150 gibi rekor bir artış sağladık” diye konuştu.