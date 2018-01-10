Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show Tv ekranlarında Ana Haber'i sunan Jülide Ateş'in ayrılma kararının ardından yerine gelecek isim belli oldu. Vatandaşın merakla aradığı 'Show Tv spikeri kim olacak' sorusu ise cevap buldu. Artık Show Tv izleyicileri ana Haber'de Ece Üner'i izleyecek. Peki Ece Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ece Üner ile ilgili merak ettikleriniz... Ateş'in yerine Show Ana Haber'i, Ece Üner sunacak. Üner, Parazartesi günü ekranda olacak.

Jülide Ateş, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Show Haber'den ayrıldığını açıklamıştı. Bu vedanın ardından, Show Ana Haber'i kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Show Ana Haber'i, Jülide Ateş'in ayrılmasının ardından, 15 Ocak Pazartesi gününden itibaren Habertürk TV sunucusu Ece Üner sunacak. Jülide Ateş, Show Ana Haber'i de Ece Üner'den devralmıştı.

ECE ÜNER KİMDİR?

Sunucu ve haberci Ece Üner, 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Uzun bir süre CNN Türk'te çalıştıktan sonra Habertürk'e geçmiştir. Günümüzde Habertürk'te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.



Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da, CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haberprogramını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den beri Enine Boyuna'yı sunmaktadır. 6 Ocak 2014'ten itibaren Ece Üner Show TV Ana Haber'i sunmuştur. 5 Haziran'dan itibarıyla Show TV Ana Haber'i Veda Etti ve yerine Jülide Ateş sunmaktadır. Üner daha sonra Habertürk TV'ye geri dönmüştü.