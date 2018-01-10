Perakende ve toptan sektörünün önemli isimlerinden, sektörlerin büyümesi ve gelişmesi için büyük çaba sarf eden, Beğendik Mağazaları'nın kurucusu Mehmet Beğendik, hayatını kaybetti. Beğendik'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Kayseri'de defnedileceği ifade edildi.
İş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti
10.01.2018 - 12:13 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Perakende ve toptan sektöründe faaliyet gösteren Beğendik Mağazaları'nın kurucusu Mehmet Beğendik'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : mehmet beğendik,beğendik mağazaları,
535103 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/535103.aspx
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