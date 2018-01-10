Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perakende ve toptan sektörünün önemli isimlerinden, sektörlerin büyümesi ve gelişmesi için büyük çaba sarf eden, Beğendik Mağazaları'nın kurucusu Mehmet Beğendik, hayatını kaybetti. Beğendik'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Kayseri'de defnedileceği ifade edildi.