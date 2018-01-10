Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 161,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 161,30 liradan, bin 62 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 79 liradan, 147 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151 liradan, bin 38 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 58 liradan, 519 liradan alınan Yarım Ziynet 529 liradan ve 260 liradan alınan Çeyrek Ziynet 265 liradan satıldı.