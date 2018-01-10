Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,25'lik düşüşle tamamladı. Endeks 1.433 puanlık azalışla 113 bin 589 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi de yüzde 1,07 değer kaybetti.