Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,25'lik düşüşle tamamladı. Endeks 1.433 puanlık azalışla 113 bin 589 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi de yüzde 1,07 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
10.01.2018 - 19:21 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 19:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 1,25'lik düşüşle tamamlandı.
Etiketler : Borsa,Borsa İstanbul,ekonomi,
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