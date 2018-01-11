Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz sadece hamsi değil, elektrik de üretecek. Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği tarafından ‘Dalgadan Enerjiye’ ismiyle yürütülüyor ve Karadeniz sahiline yapılacak türbin-jeneratör sistemleri sayesinde elektrik enerjisi üretmeyi hedefliyor. DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliğince, bünyesinde 9 devlet ve 1 vakıf üniversitesiyle bir süre önce gerçekleştirilen çalıştay ile 13 ortak proje geliştirildi. Kalkınma Bakanlığı uzmanları bu projeleri inceledi ve 9’unun desteklenmesi kararı alındı. Bu projelerden biri olan ‘Dalgadan Enerjiye’ başlıklı çalışmanın hayata geçirilmesi içinde 1 milyon 350 bin lira bütçe ayrıldı.

KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve proje sorumlusu Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş, ana fikrin Karadeniz sahillerinde yer alan çok sayıdaki balıkçı barınağı ve dalgakırandan çıktığını söyledi. Hızını kesmek için çok sayıda çalışma yapan dalgaların, yeni dönemde elektrik üreteceğini söyleyen Altaş, “Çalışmayı bilgisayar ortamında tasarladık. Bir balıkçı barınağının sırt kısmına yerleştirilecek dalga enerji sistemi sayesinde elektrik enerjisi depolanarak da kullanılabilecek. Bu süreçte 2 doktora tezi tamamladık. Birincisi deniz dalgaları düzenli hareket ederken, bir diğeri de rastgele vuran dalgaları göz önüne aldık ve ikisinde de başarılı sonuç aldık. Şimdi deniz dalgasından enerji üretip elektrikli cihazları besleyebileceğimizi söylüyoruz.” dedi.

YATIRICIMLARA HEDİYE EDİYORUZ

Sistemin atığı bulunmadığı için çevreye zarar vermediğini söyleyen Profesör Altaş “Uygulamaların yapılabileceğini, sanayici ve girişimci arkadaşlarımızın dikkatine sunuyoruz. Bizler araştırma ve geliştirme olabilirliğini gösteriyoruz, bundan sonrası ise onlara kalıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Dünyada kurtcuk şeklinde sıralanan ya da dalgakıran gibi yerleştirilen dalga türbinleri de bulunuyor.