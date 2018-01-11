Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banka olarak merkezlerine dijitalleşmeyi aldıklarını belirten Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert “Dijitalleşmeyi iki ana eksende ele alıyoruz. İlk eksende, internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi şube dışı kanallarını geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda geçen yıl internet bankacılığı müşteri sayımızı yüzde 82, mobil bankacılık müşteri sayımızı ise yüzde 164 artırdık. İkinci eksende ise banka içi tüm operasyonel süreçlerini de dijitalleştirerek 360 derece dönüşüm sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Müşteri deneyimini tamamıyla dijitalleştirmek istediklerini ifade eden Mert, ayrıca bu alanda girişim sermayesi şirketini kuracaklarını bildirdi. Şirketin BDDK’da onay sürecinde bulunduğunu ve kısa sürede de kuruluş işlemlerinin tamamlanarak faaliyete geçeceğini dile getiren Mert, “Fibabanka olarak Türkiye’de ilk Corporate Venture Capital dediğimiz girişim sermayesi şirketi kuruyoruz. Kuruluş sermayesi 5 milyon lira olacak. Bu firma ile fintech ve start up’lara yatırım yapacağız” dedi. Mert, bu yıl sağlık, eğitim ve ihracat sektörlerine odaklanarak bilanço kalemlerinde yüzde 25 büyüme öngördüklerini bildirdi.