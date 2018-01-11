Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu karara tepki gösteren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci “İnşaat çeliğinde sadece Türkiye değil, tüm dünyada üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar fiyatlara yansıdı. Müteahhitler ise yüksek kâr marjlarından fedakârlık etmeye yanaşmayıp, çelik sektörüne yüklenmeyi seçiyor. Hâlbuki son 1 senede inşaat çeliğinde yaşanan fiyat artışlarının etkisi, Marmara’da yüzde 0,3, Anadolu’da yüzde 1 oldu. Türkiye’de inşaat şirketlerinin kâr oranı ortalama yüzde 50 iken, ABD’de yüzde 9... Bir sektörü korumaya çalışırken, sanayinin bel kemiği başka bir sektörün zarar görmesi kabul edilemez. Sanayicilerimiz artık hayatta kalma çabasına girecektir. Bu da öncelikle istihdamı olumsuz etkileyecek. Bu arada ithal çeliğin, deprem kuşağında yer alan ülkemizin standartlarına uygunluğuna yönelik tam kontrol mekanizması da bulunmuyor. Bu, yapı güvenliğini tehlikeye atmaktadır” dedi.