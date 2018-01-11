Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum” dedi. Erdoğan “Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına millî gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikâyetler aldığım oluyor. Her şikâyet doğru ve haklı olacak diye bir şey yok elbette ama haklı şikâyetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz” diye konuştu.