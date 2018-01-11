Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye’nin güçlü gelen büyüme verileri karşısında, tahminlerini yukarı doğru revize etmeye devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün sonra not indirme yarışına giren IMF, Moody’s Fitch ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara Türkiye son olarak 3. çeyrekte yakaladığı yüzde 11,1’lik büyüme performansıyla geri adım attırdı. Dünya Bankası, dün dördüncü defa Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini rezive ederek, yüzde 4’ten yüzde 6,7’ye yükseltti. Dünya Bankası’nın “Küresel Ekonomik Beklentiler” raporunun açıklanmasının ardından Başekonomist Franziska Ohnsorge’den Türkiye itirafı geldi. Herkes gibi Türkiye’nin güçlü büyüme verisi karşısında şaşırdıklarını belirten Dünya Bankası Başekonomisti Ohnsorge “Yıl boyunca büyüme verisi beklediğimizden daha güçlü geldi” değerlendirmesinde bulundu.

YİNE HAKSIZ ÇIKABİLİRİZ

Türk ekonomisinin 2018 yılında yüzde 3,5, 2019 ve 2020’de ise yüzde 4 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini aktaran Ohnsorge “Tahminlerimiz yine haksız çıkabilir. Teşviklerde geri çekilmenin tahminimizden daha yavaş şekilde gerçekleşmesi hâlinde 2018 yılı için büyümeyi yeniden yukarı yönlü güncelleyebiliriz” diye konuştu. Ohnsorge, Türkiye ekonomisinin hâlihazırda büyümesinin son derece güçlü olduğuna dikkati çekerek “Bizim temel senaryomuza göre, Türkiye’nin büyümesi potansiyel büyüme oranlarına yakın seviyede gerçekleşmeye devam edecek. Türkiye’nin potansiyel büyümesinde yüzde 5 seviyesini en üst seviye olarak görüyoruz. Potansiyel büyümeyi biz daha çok yüzde 4 olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Ohnsorge, Avrupa’da geçen yıl itibarıyla ekonomik büyümede görülen artışın Türk ekonomisine olumlu yönde yansıdığının altını çizdi.

DÖRDÜNCÜ DEFA DA TUTTURAMAYACAK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dünya Bankasının Türkiye’nin büyüme oranına ilişkin dördüncü defa yaptığı revizenin yine tutmayacağını söyledi. İzmir’de düzenlenen Türk Eximbank’ın “2017 Faaliyet Sonuçları ve 2018 Hedefleri” toplantısında konuşan Zeybekci, geçen yıl Türkiye’nin ilk üç çeyrekte ortalama 7,4, üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüdüğünü hatırlattı. Bunu söylediklerinde bazı kesimlerin bıyık altından güldüğünü, ancak Türkiye’nin büyümede yılın sonunda dünyanın bir numarası hâline geldiğini anlatan Zeybekci, şunları kaydetti: Dünya Bankasının ocak ayında açıkladığı oran ilkin yüzde 3’tü. Şubat ayında yüzde 2,7 olarak açıkladı. Haziran’da bunu 3,5’e ve ekimde yüzde 4’e, şimdi de yüzde 6,7’ye çıkardı. Dördüncü defa da büyük ihtimalle tutturamayacak.