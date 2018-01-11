Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT İSTANBUL

Daha önce Kemal Kükrer ve Bizim Gıda’yı satın alan Ajinomoto Grup; Orta Doğu, İran, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Rusya pazarlarındaki konumunu güçlendirmek hedefiyle ülkemizdeki yatırımlarını büyütmeye devam edecek. 2011 yılından bu yana Türkiye’de 500 milyon lira tutarında yatırım yapan şirket, çevre pazarlara erişimde sahip olacağı satış ve dağıtım avantajı sayesinde bölge ülkelerden gelen yüzde 2’lik kâr oranını yaklaşık 4 katına çıkaracak. İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Ajinomoto Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Toru Okazaki, ülkemizin son yıllarda sahip olduğu ekonomik vizyon ve büyüme potansiyeline duyduğu inanç ile güçlü yatırımlara imza attıklarını söyledi. Okazaki “Ajinomoto olarak dünyaya açık, rekabetçi, ekonomisini büyüten bir ülke olmayı hedefleyen Türkiye’nin vizyonuna güç katmaya hazırız” diye konuştu.

YATIRIMLAR YENİ BAŞLIYOR

Örgen Gıda ve Kükre Gıda İcra Kurulu Başkanı Sinan Altun da; Ajinomoto’nun işletme kârının yüzde 49’unun Japonya, yüzde 41’inin ‘five stars’ olarak adlandırdığı Tayland, Vietnam, Filipinler, Endonezya, Brezilya, yüzde 8’inin Kuzey Amerika ve Avrupa’dan geldiği bilgisini verdi. Altun “Rising stars (Yükselen Yıldızlar) olarak adlandırdıkları Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu, Afrika, Hindistan bölgesinden ise yüzde 2 oranında işletme kârı elde ettiklerini belirtti.