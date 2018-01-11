Dolar bugün ne kadar? 11 Ocak dolar euro fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize haberimizde ulaşabilirsiniz.Kapalıçarşı'da 3,7850 liradan alınan dolar, 3,7870 liradan satılıyor. 4,5290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5310 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7930 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5520 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar? | 11 Ocak dolar euro fiyatları
11.01.2018 - 09:04 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar bugün ne kadar? 11 Ocak dolar euro fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize haberimizde ulaşabilirsiniz. İstanbul serbest piyasada dolar 3,7870, avro 4,5310 liradan güne başladı.
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