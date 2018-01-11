Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün ne kadar? 11 Ocak dolar euro fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize haberimizde ulaşabilirsiniz.Kapalıçarşı'da 3,7850 liradan alınan dolar, 3,7870 liradan satılıyor. 4,5290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5310 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7930 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5520 lira olmuştu.