Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) çıkmasıyla taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçiş başvuruları bugün sona eriyor.

Kadroya geçmek için gerekli şartlara sahip olan ve evraklarını hazırlayan taşeron işçilerin, başvuruları son gün de sürdü. Eyüpsultan Belediyesindeki taşeron işçiler başvuru için gerekli evrakı hazırlayarak İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim etti.

Başvuruların yapıldığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydemir, AA muhabirine, belediye olarak çıkarılan KHK'nın gereğini yerine getirdiklerini anlattı.

Taşeron kadroda bulunan yaklaşık bin 700 işçiden şartları sağlayan bin 460'ının başvuru yapmasını beklediklerini ifade eden Aydemir, bugün sona erecek başvuruların ardından oluşturulan komisyonun başvuruların KHK'ya uygunluğunu denetleyeceğini belirterek, "Komisyon çalışmalarının ardından 90 gün sonra yani en geç 2 Nisan 2018 tarihinde uzun süredir işçilerimizin beklediği bu süreç mutlu sonla tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Yapılacak sınavın zor olacağını düşünmediğini söyleyen Aydın, sözlerini, "Sınav, yaptıkları işlerle ilgili olacağı için uzun süredir işlerini yapan arkadaşlarımız için zor olmayacaktır. Usulen yerine getirilmesi gereken bir işlem. İşçilerimizde bir heyecanın, mutluluğun olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bizler de mutluyuz." diye tamamladı.

İstenen evrakı tamamlayarak başvuru yapan belediye işçilerinden Burak Yanargil, kadroya geçecekleri için mutlu olduğunu, uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediklerini ifade ederek, "2008 yılından bu yana Eyüpsultan Belediyesinde çalışıyorum. Taşeron işçilerin kadroya alınmasını uzun zamandır bekliyorduk. Hükümetimize düzenleme için teşekkür ediyoruz. Bizim ve tüm kadro bekleyen arkadaşlarımız için hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 yıldır Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde editör olarak çalışan Deniz Çıplak ise taşeron işçilerin kadroya alınmasının işçiler açısından çok önemli olduğunu belirterek "Bu yasa ile çalışanların önündeki belirsizlik kalktı. Emeği geçenlere binlerce kez teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşletme Müdürlüğünde 4 yıldır çaycı olarak çalışan Mahperi Aydemir de "Öncelikle Cumhurbaşkanımıza sonra bu düzenlemede emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bugün sona erecek başvuruların ardından süreç, tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı, ilana itirazlar, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı, sınavın gerçekleştirilmesi, sınav kuruluna itiraz, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı şeklinde devam edecek.

Hak sahipleri, 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.