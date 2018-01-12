Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyesi gazetecilerle bir araya gelen Bakan Zeybekci, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin geri dönme oranının yüzde 98 ile bankacılık sistemi performansının üzerinde olduğunu belirterek, bu enstrümanı en küçük esnafın da kullanabileceği şekile getireceklerini söyledi.

KGF teminatla kredilerle 210 milyar liralık bir büyüklüğün piyasaya sunulduğunu, geri ödemelerin de başladığını aktaran Nihat Zeybekci “KGF teminatlı kredilerde geri ödemeler başladı. Son derece başarılı gidiyor. Normal bankacılık sistemi içerisindeki performanstan daha yüksek. 2018 yılında da devam edecek” dedi. Bu enstrümanı kalıcı hâle getirdiklerini ifade eden Zeybekci “Yeni düzenlemeyle artık KOBİ’lerimizin bu kredileri kullanma mesafesini daha aşağı indiriyoruz. En küçük esnaf, usta seviyesindeki arkadaşlarımızın da kullanmasını daha uygun hâle getiriyoruz” diye konuştu.