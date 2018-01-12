Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul ile İzmir arası kara yolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’da sona yaklaşıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dâhil) Otoyolu yap-işlet-devret projesi kapsamındaki çalışmaların büyük kısmı bitti. İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dâhil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında yaklaşık 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı. Altınova-Gemlik arasındaki 40, Gebze-Altınova bölümünde (Osmangazi Köprüsü dâhil) 12,6, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 20, Gemlik-Bursa kısmında 25 kilometrelik otoyol kesimi tamamlanarak hizmete alınırken, diğer bölümlerde çalışmalara devam ediliyor. Gebze-Bursa ile Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 98 kilometrelik otoyolla 16 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanarak işletmeye açıldığı, 80 kilometrelik kesimde ise BSK (Binder) çalışmalarının tamamlandığı projenin tamamında yüzde 88 fiziksel gerçekleşme sağlandı.



3 TÜNEL AÇILDI

Türkiye’deki otoyollar üzerinde “en uzun tünel” unvanına sahip olan Bursa-Yalova arasındaki 3 bin 590 metrelik 3 şeritli 2 tüplü Orhangazi Tüneli, 21 Nisan 2016’da trafiğe açıldı. Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki otoyol kesimi içinde yer alan 3 bin 210 metrelik çift tüplü Belkahve Tüneli geçen yıl 8 Mart’ta, Gemlik-Bursa otoyolunda bulunan 2 bin 500 metrelik çift tüplü Selçukgazi Tüneli de geçen yıl 12 Mart’ta tamamlanarak hizmete alındı. Projenin en büyük ayağını oluşturan, 252 metre kule yüksekliği, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip, bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 682 metre boyuyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4’üncü sırada yer alan Osmangazi Köprüsü ise 2016’da trafiğe açılarak sürücülere körfezi geçmek için 1,5 saatte dolaşmak yerine 6 dakikada karşıya geçme imkânı sunuyor.



17 VİYADÜK TAMAM

Gebze-Bursa kesiminde 12, Bursa-Balıkesir-Kırkağaç-Manisa bölümünde 22, Kemalpaşa ayrımı-İzmir tarafında 2 olmak üzere 36 viyadükten Gebze-Bursa arasında 12, Susurluk-Balıkesir-Kırkağaç bölümünde 3, Kemalpaşa ayrımı-İzmir kesiminde 2 olmak üzere 17’si tamamlandı, Bursa-Manisa arasındaki 19 viyadükte çalışmalar sürüyor. Projenin önemli bölümlerinden olan 253 metre uzunluğundaki Kuzey Yaklaşım Viyadüğü ile bin 380 metre uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadüğü ise 1 Temmuz 2016’da hizmete açıldı. 2 bin 238 metre ile Türkiye’deki otoyollar üzerinde yer alan en uzun viyadük olan Bornova Viyadüğü 8 Mart 2017’de hizmete girdi.

Yılda 650 milyon dolar tasarruf

36 viyadük, 3 tünel, 20 gişe alanı, 25 kavşak, 6 otoyol bakım ve işletme merkezi, 3 tünel bakım ve işletme merkezinin olacağı otoyol, hizmete girdiğinde, mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 kilometre kısaltarak ortalama 8-10 saatlik ulaşım süresini 3-3,5 saate indirmesi bekleniyor. Bu sayede de yılda 650 milyon dolar tasarruf sağlanması öngörülüyor. Gebze-Altınova arasındaki seyahatlerde Osmangazi Köprüsü’nün kullanılması yakıt, amortisman, harcanan zaman ve çevresel etkiler dikkate alınarak yapılan analizlerde en ekonomik seçenek olduğu görülüyor.

Üçüncü Havalimanı Türkiye’yi uçuracak

Uluslararası transit yolcu piyasasındaki denklemi bütünüyle değiştirmesi beklenen İstanbul 3. Havalimanı’nın da şu an itibarıyla yüzde 78’i tamamlanmış durumda. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “Şubat ayı içerisinde piste uçakla ineceğiz. Atatürk Havalimanı tamamen buraya taşınacak. Yılda 200 milyon yolcuya hizmet verilecek” dedi.

Kanal İstanbul için geri sayım

Temelinin 2018 yılında atılacağı ifade edilen Kanal İstanbul, yeni bir uluslararası su yolu olması bakımından, bölgede kartları Türkiye lehine yeniden dağıtacak. Kanal İstanbul için 5 alternatif üzerinde yapılan çalışmaların tamamlandığını bildiren Arslan “Bir kaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmayı kentsel dönüşüm ile çözeceğiz” diye konuştu.