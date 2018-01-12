Fırıncı esnafının tarifesinde eğer 250 gram yazıyorsa o işletmenin 200 gram ekmek çıkarma durumunun söz konusu olamayacağına dikkati çeken Balcı “Eğer çıkartırsa eksik gramajlı ekmek ürettiğinden cezai işlem uygulanır” diye konuştu. Balcı, hangi vilayette talep varsa ilgili kuruluşların bunu değerlendirip, tarife alındıktan sonra 200 gram ekmek üretilebileceğine işaret etti.
Ekmekte gramaj uyarısı
12.01.2018 - 04:13 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 04:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı “Kamuoyunda yanlış anlaşılan bir şey var. ‘1 Ocak’tan itibaren bütün işletmeler 200 gram ekmek çıkartacak’ diye bir düşünce hâkim. Bu, doğru bir düşünce değil” dedi.
Etiketler : ekmek,gramaj,
535637 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/535637.aspx
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