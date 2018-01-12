Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırıncı esnafının tarifesinde eğer 250 gram yazıyorsa o işletmenin 200 gram ekmek çıkarma durumunun söz konusu olamayacağına dikkati çeken Balcı “Eğer çıkartırsa eksik gramajlı ekmek ürettiğinden cezai işlem uygulanır” diye konuştu. Balcı, hangi vilayette talep varsa ilgili kuruluşların bunu değerlendirip, tarife alındıktan sonra 200 gram ekmek üretilebileceğine işaret etti.