Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Türkiye’de evlere servis pazarının lideri olan Domino’s Pizza hedefine alışveriş merzelerini koydu. AVM’lerde 5 yıl içerisinde 300’e yakın mağaza açmayı hedefleyen Domino’s Pizza açtığı franchise mağazalarıyla da çalışanlarına ilham kaynağı oldu. Domino’s Pizza’da dağıtım yapan motokurye ile mutfakta çalışan 40 kişi, franchise yoluyla kendi işinin patronu oldu. Domino’s Pizza Türkiye Kurucusu ve DP Eurasia CEO’su Aslan Saranga, 3 milyar lira büyüklüğe sahip evlere servis pazarında yüzde 35 pazar payı ile lider olduklarını belirterek, “Türkiye’de 68 ilde 490 restoran ve Gebze, İzmir, Ankara ve Gaziantep’teki fabrikalarımızla hizmet veriyoruz. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’da faaliyet gösteriyoruz. Yurt dışı ile toplam 602 şubeye ulaştık” dedi. 2017 yılının kendileri için çok iyi geçtiğini dile getiren Sargana, dükkan bazında çift haneli büyüme sağladıklarını kaydetti. Aynı ivmeyi 2018 yılında da sürdürmek istediklerini vurgulayan Sargana, “Yılın ilk dükkânını Yüksekova’da açacağız. Ayrıca AVM’lere odaklanacağız. AVM’lerde insanlar yemek siparişi verdiği zaman uzun süreli beklemek istemiyor. Yaptığımız teknolojik yatırımlarla pizzada pişirme süresini 12 dakikadan 4 dakikaya kadar düşürdük. Şu an 10 AVM’deyiz ama artık daha fazlasında olacağız. AVM’lerde 300 mağaza potansiyeli var. 5 yıl içerisinde AVM’lerle birlikte 900 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Şubelerin yüzde 70’inin franchise’lardan oluştuğuna dikkat çeken Sargana, kendi elemanlarını da franchise almaya teşvik ettiklerini söyledi. Sargana, “Bu amaçla 2017 yılında franchise okulu açtık. Şu andaki franchiselardan 40 tanesi daha önce Domino’s Pizza çalışanıydı, bugün ise kendi işlerinin sahibi” dedi.

Sargana Türkiye’deki pizza pazarıyla ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: Türkiye’de hızlı servis ve evlere servis segmentlerinin büyüklüğü 10 milyar TL ye yaklaşmış durumda. Pizza pazarı ise 1,3 milyar lira büyüklüğe ulaştı. Evlere servis pazarında yüzde 35 ile lideriz. Yılda 40 milyon pizza satıyoruz. Domino’s Pizza olarak 2016’da toplam satış ciromuz 565,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti. 2017 ilk yarısında bu rakam 304,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir büyüme anlamına geliyor. DP Eurasia’nın Türkiye, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan’da 4 ülkedeki 2016 toplam satış cirosu ise 647,4 milyon TL. DP Eurasia Hindistan, İngiltere, Avustralya ve Meksika’dakilerin ardından Domino’s Pizza’nın dünya çapındaki en büyük beşinci ‘master frachise’ı.

Satışlarda rekor derbide

Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak 7 bin kişiye istihdam ediyor.

Saniyede 1 pizza satıyor.

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Pizza satışlarında rekor GS-FB maçında

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